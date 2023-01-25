В минимальном наборе питания волгоградцев лидируют молоко и макароны

Общество 25.01.2023 08:03
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25.01.2023 08:03
Стоимость минимального набора продуктов питания в Волгоградской области составила в декабре прошлого года 4866,7 рубля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, годом ранее минимальный набор продуктов питания в регионе оценивался в 4617,4 рубля.
Несмотря на рост стоимости, условный набор продуктов питания в Волгоградской области – самый дешевый в ЮФО. Так, например, жителю Севастополя в среднем необходимо 5749,5 рубля для пропитания в течение месяца.
Интересно, что в структуре питания волгоградцев большую часть занимают молоко и молочные изделия, а также хлеб, крупы и макаронные изделия – 21,4% и 24,6% соответственно.
Еще 19,1% продуктов в рационе приходится на мясо и птицу, 3,9% - на рыбные изделия, 5,6% - на масло и жиры, 2,1% - на яйца, на плодоовощную продукцию, включая картофель – еще 14,2%, а на прочие продукты – 7%.
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