Общество 12.04.2023 16:30
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12.04.2023 16:30
Прокуратура Волгоградской области добилась обеспечения средствами реабилитации 21 ребенка из детского психоневрологического интерната в Камышинском районе, а по 32 детям исковые заявления еще рассматривает суд. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Камышинская городская прокуратура в ходе проверки установила, что дети-инвалиды, находящихся на государственном обеспечении в ГКССУ СО «Детский ПНИ «Солнечный Дом», не обеспечены техническими средствами реабилитации, рекомендованными им в соответствии с индивидуальными программами реабилитации.
В адрес руководителя Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Волгоградской области внесено представление об устранении выявленных нарушений, по итогам рассмотрения которого 21 ребенок в полном объеме обеспечили необходимыми противопролежневыми матрасами и подушками. В Ворошиловский районный суд Волгограда предъявлены исковые заявления о возложении обязанности на Отделение ФПСС по Волгоградской области обеспечить еще 32 ребенка из этого интерната техническими средствами реабилитации. Решение еще не вынесено.
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