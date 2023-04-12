



Прокуратура Волгоградской области добилась обеспечения средствами реабилитации 21 ребенка из детского психоневрологического интерната в Камышинском районе, а по 32 детям исковые заявления еще рассматривает суд. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Камышинская городская прокуратура в ходе проверки установила, что дети-инвалиды, находящихся на государственном обеспечении в ГКССУ СО «Детский ПНИ «Солнечный Дом», не обеспечены техническими средствами реабилитации, рекомендованными им в соответствии с индивидуальными программами реабилитации.

В адрес руководителя Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Волгоградской области внесено представление об устранении выявленных нарушений, по итогам рассмотрения которого 21 ребенок в полном объеме обеспечили необходимыми противопролежневыми матрасами и подушками. В Ворошиловский районный суд Волгограда предъявлены исковые заявления о возложении обязанности на Отделение ФПСС по Волгоградской области обеспечить еще 32 ребенка из этого интерната техническими средствами реабилитации. Решение еще не вынесено.



