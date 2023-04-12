Происшествия

В Волгограде черный дым окутал Красноармейский район: видео

Происшествия 12.04.2023 16:19
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12.04.2023 16:19


Жители Волгограда сообщили в редакцию ИА «Высота 102» о черном дыме, окутавшем часть Красноармейского района сегодня днем.    

— В окно выглянула, а там такое, прямо черная пелена. Запах какой-то противный. Непонятно что горит, но полыхает сильно, — рассказали журналистам «Высоты 102» жители дома № 37 по проспекту имени Героев Сталинграда. 


В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что на площади в 1000 квадратных метров загорелся камыш. 

— Сигнал о возгорании поступил в 15.38. На месте работают расчеты 6-й пожарно-спасательной части, — пояснили в спасательном ведомстве. 


Уточняется, что угрозы жилым строениям нет, никто не пострадал. 

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102» 

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