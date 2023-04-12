







В Волгоградской области внесены изменения в правила содержания домашних животных. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал глава региона. В Волгоградской области внесены изменения в правила содержания домашних животных. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал глава региона.

В частности, в свод правил внесен запрет на содержание животных в помещениях общего пользования в многоквартирных домах и на самостоятельный выход животных в такие места. Запрещается перевозка домашних животных в лифтах без поводка и намордника, клеток и переносок-контейнеров.Отныне нельзя гулять с домашними животными на детских и спортивных площадках. Исключение сделано лишь для собак-поводырей. Выгуливать собак без намордника и поводка ростом в холке выше 25 сантиметров также теперь запрещено.Кроме того, согласно внесенным изменениям, нельзя выгуливать собак ростом в холке выше 65 сантиметров, отнесенных к потенциально опасным, лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, а также гражданами, не достигшими 18 лет.В постановлении указывается, что выгул собак без намордников и поводков допускается лишь на территории, относящейся к частной собственности, и имеющей ограждение, исключающем самостоятельный выход животных за его пределы.