Волгоградец за ожог глаза отсудил у нефтяников полмиллиона рублей

Фроловский городской суд Волгоградской области постановил выплатить местному жителю, получившему ожог глаза на производстве, компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», истец Павел Фалькин трудился помощником бурильщика в ООО «Катобьнефть».

— В суд обратился Павел Ф., указавший в иске, что 27 декабря 2021 года устроился на работу в ООО «Катобьнефть» на должность помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин 5-го разряда, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — 8 января 2022 года мужчина получил производственную травму правого глаза в виде химического ожога роговицы и конъюнктивального мешка, в результате чего находился на длительном лечении.

Медико-социальная экспертиза показала, что истцу установлено 30% утраты профессиональной трудоспособности. Работодатель в связи с несчастным случаем на производстве привлечен к административной ответственности за нарушение закона о труде и об охране труда.

— Мужчина просил взыскать с организации компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей, а также расходы на лечение в сумме 9 261 рубль и судебные расходы, — добавила Вальковская.

Однако представитель ответчика в суде заявленный иск признал частично, согласившись с требованиями о взыскании расходов на лечение и судебных издержек. При этом сумму компенсации морального вреда работодатель посчитал завышенной и просил уменьшить ее до 100 000 рублей.

— Суд установил, что работодатель не принял меры по обеспечению безопасных условий труда, что послужило причиной несчастного случая на производстве, — добавили в пресс-службе судов региона.

Уточняется, что решением Фроловского горсуда с ООО «Катобьнефть» в пользу Павла Ф. взыскана компенсация морального вреда в размере полумиллиона рублей, а также материальный ущерб в сумме 9 261 рубль и судебные издержки. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото: архив ИА «Высота 102»