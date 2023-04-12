Общество

Выбили стекло и потушили пожар: на парковке «Волгоград Арены» спасатели раскрошили красную легковушку

Общество 12.04.2023 11:18
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12.04.2023 11:18


Парковку у стадиона «Волгоград Арена» сегодня утром, 12 апреля, заполонили машины ГУ МЧС по региону. Спасатели с гидравлическими ножницами окружили красную легковушку и принялись буквально разрезать на части автомобиль, в котором находились два человека. 


Через несколько минут вокруг разлетелись осколки битого стекла и рядом с машиной вспыхнул огонь. Быстрая реакция пожарных и вот уже белая пена полетела в зрителей, пришедших посмотреть на соревнования команд МЧС России Южного федерального округа по ликвидации ДТП. 

За выход во всероссийский финал сегодня целый день будут сражаться команды из 10 регионов России. Первыми показали свое мастерство волгоградские спасатели. 


После выстрела стартового пистолета события стали развиваться, словно в остросюжетном кино. По легенде, два автомобиля попали в лобовое ДТП, а условные пассажир и водители оказались заблокированы в салоне. Драматизма добавляла вероятность возгорания, которая в ходе учений все же произошла. 


Сотрудники регионального ГУ МЧС действовали слаженно и четко. Шаг за шагом спасатели пробирались к «пострадавшим». Удар — и заднее стекло посыпалось осколками. Один из спасателей оказался внутри салона автомобиля. Пока другие вскрывали авто, как консервную банку, их коллега проводил необходимые манипуляции с пассажиром и водителем. 


Еще пара мгновений — и двери автомобиля остались лежать на асфальте. Через минуту сняли крышу. Спасатели освободили «узников», предварительно потушив пожар. Мужчинам оказали первую помощь и перебинтовали травмированные конечности. Судья тщательно фиксировал все действия волгоградских огнеборцев. 


Нашим спасателям будут противостоять участники — из Астраханского региона, Краснодара, Адыгеи, Калмыкии, Крыма. Сильным конкурентом завсегдатаи учений назвали ребят из Ростовской области.   


Соревнования продлятся весь день, а по итогу только одна команда получит право выйти во всероссийский финал. Критерий выбора победителя — точная последовательность действий и минимальное время, затраченное на спасательную операцию.  

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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