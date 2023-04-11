Учите китайский. В Волгограде в апреле ищут претендентов на 100 тысяч рублей

Сервис Работа.ру опубликовал апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», один из самых высоких заработков у коммерческого директора направления оросительной техники — претенденту обещают до 150 000 рублей.

— В обязанности работника входит управление персоналом, построение систем продаж, создание клиентской базы, а также ведение отчетности в 1С и Битрикс, — указано в описании вакансии.

Уточняется, что для трудоустройства кандидату необходимо иметь техническое или экономическое образование, а также опыт продаж техники или оборудования от шести лет. Также необходимо уметь управлять отделом продаж. Соискатель должен быть готов к разъездному характеру работы. Как дополнительное преимущество — знание английского языка.

— На 150 000 тысяч может рассчитывать монтажник систем вентиляции в Волгограде. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы от четырех лет, а также дисциплинированность. Работа предполагает командировки. Работодатель готов предоставить расширенный соцпакет, — сообщают авторы рейтинга.

До 100 тысяч рублей может зарабатывать технолог соковой продукции и детского питания. От соискателя требуется наличие высшего образования в области пищевой промышленности. Работодатель готов рассматривать выпускников вузов без опыта работы.

В обязанности специалиста входит организация производственного процесса на своем участке, контроль качества поступающего сырья и ингредиентов, расчет количества вносимых ингредиентов. Предоставляется обучение и возможность повышения квалификации, а также спецодежда и питание.

Программист 1С с опытом работы от двух лет может заработать от 90 000 рублей. Специалист будет заниматься проектной работой по автоматизации и внедрению 1С. Одним из важных требований, предъявляемых к будущему работнику — знание одной из предметных областей (производство, склад, бухгалтерский, налоговый и управленческий учет). В свою очередь работодатель обещает ДМС и компенсацию платы на ребенка в детсаду.

— В Волжском ждут переводчика с китайского языка с зарплатой от 80 000 рублей. Соискатель должен знать язык на уровне HSK-Level 5, иметь опыт работы от трех лет, а также вести деловую переписку и быть готовым сопровождать директора на переговорах. От кандидата требуется хорошее понимание китайского этикета, он должен участвовать в организации приема делегаций, — заявляется в апрельской выборке.

Дорожный рабочий в Волгограде может рассчитывать на зарплату до 80 000 рублей. В обязанности входит укладка асфальта, установка садовых и дорожных бордюров, а также устройство основания из песка и щебня. При этом опыт работы и уровень образования значения не имеют.

Фото: архив ИА «Высота 102»