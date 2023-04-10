Общество 10.04.2023 10:59
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10.04.2023 10:59
Бездомной собачке Жуле, которую подстрелили среди бела дня на детской песочнице во Фролово, оказали помощь волгоградские ветеринары. Как сообщили ИА «Высота 102» волонтеры, из дворняги врачи извлекли пулю, которая, к счастью, не задела жизненно важные органы, в частности, спинной мозг.
- Видимо, ее спасло большое расстояние, с которого в нее стреляли, - предположили зоозащитники.
Между тем, в администрации Фролово заявили, что по факту стрельбы в дворнягу отдел МВД «Фроловский» проводит процессуальную проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка.
- Факты жестокого обращения с животными и стрельба в общественном месте недопустимы, - напомнили в администрации.
Напомним, вопиющий случай произошел во Фролово 5 апреля. Неизвестный мужчина, приехавший во двор домов №№34 и 35 в поселке Заречный на белой «Ладе Гранте» выстрелил из ружья по дворовой собачке Жуле. Очевидцы запомнили номер автомобиля. Жители провели собственное расследование и предположили, что стрелком может быть 65-летний местный пенсионер.
Фото читателей ИА "Высота 102"
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