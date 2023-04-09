ВККС решила, кто может руководить военным судом в Волгограде

Общество 09.04.2023 08:03
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09.04.2023 08:03
Председателем Волгоградского гарнизонного военного суда может стать Игорь Ткаченко из Архангельского гарнизонного военного суда. Его кандидатуру, как сообщает ИА «Высота 102», одобрила Высшая квалификационная коллегия судей на заседании в Москве.
Согласно открытым данным, Ткаченко 1974 года рождения. Он окончил Владикавказское высшее военное командное училище внутренних войск МВД России и начинал свою трудовую деятельность в Махачкалинском гарнизонном военном суде, где работал администратором и помощником судьи. Он подполковник юстиции запаса, ветеран боевых действий. Работал заместителем председателя Брянского гарнизонного военного суда, а с 2019 года возглавляет Архангельский гарнизонный военный суд.
Напомним, что должность председателя Волгоградского гарнизонного военного суда стала вакантной в декабре 2022 года. Был объявлен конкурс претендентов на эту должность. Приказом председателя Верховного суда РФ с 13 декабря 2022 года временное исполнение полномочий председателя Волгоградского гарнизонного военного суда было возложено на судью этого суда Василия Боховко.
Кроме того, ВККС на своем заседании рекомендовала на должность заместителя председателя Волгоградского областного суда кандидатуру Александра Клочкова. Клочков, отметим, является зампредседателя облсуда с апреля 2017 года.
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