В Волгограде ищут председателя гарнизонного военного суда

Общество 26.11.2022 21:10
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26.11.2022 21:10
Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакантной должности председателя Волгоградского гарнизонного военного суда, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованную вакансию.
Соискателей просят направлять все необходимые документы для рассмотрения в Москву в срок до 23 декабря 2022 года.
На сайте Волгоградского гарнизонного военного суда по-прежнему председателем указан Валерий Боков. Он, напомним, возглавляет этот суд с 23 октября 2012 года. В октябре 2019 года ему продлили полномочия еще на 6 лет. С чем связано появление вакансии, неизвестно.
Отметим, что в ККС Волгоградской области заявления о прекращении полномочий поступили от председателя Светлоярского районного суда Андрея Молярова, председателя Киквидзенского районного суда Александра Поддубного и председателя Октябрьского районного суда Дмитрия Бескровного. Судьи просят освободить их от руководящей должности на основании письменного заявления (подпункт 1 пункта 1 статьи 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»).
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