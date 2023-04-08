







Высадкой саженцев лип и акаций начали свое участие в общегородском субботнике сотрудники Волжского абразивного завода. Заводчане любят свой родной город, поэтому в раннее субботнее солнечное утро с удовольствием целыми семьями приехали на улицу Карбышева и с отличным настроением приступили к уборке и озеленению большого участка вдоль дороги.









- Мы подготовили лунки, завезли плодородный грунт для 40 деревьев, весь необходимый инвентарь. Сегодня сюда приехали более 50 наших сотрудников-волонтеров, которые вместе с Советом ветеранов города, родителями детского сада «Гулливер» и школы 35 дружно приступили к этой важной работе. В рамках проекта «Экология 2023» в этом году до конца апреля планируем благоустроить не только этот участок. Впереди – высадка 100 тополей в парке «Новый город», а на территории нашего предприятия будут высажены более 1200 кустов можжевельника и спиреи японской, - рассказала заместитель главного инженера по промышленной, экологической безопасности и охране труда ОАО «ВАЗ» Виктория Соколова.





Очень дружно и весело работают братья Елизаровы.

- Наша мама сегодня на работе, а я и мой младший брат Александр решили принять участие в субботнике. Будем смотреть, как приживутся посаженные нами деревья, а Волжский будет еще прекраснее, - говорит Владислав Елизаров.









Семья Малышкиных живет совсем рядом с озеленяемым участком, поэтому им посчастливится в будущем не только гулять в тени деревьев, но и наслаждаться запахом посаженных ими лип и акаций. Для Владислава – сына Дмитрия и Виктории, это целое событие – посадить первое дерево, поэтому субботник ему запомнится надолго.









Буквально в течение часа сквер на Карбышева преобразился – теперь на месте пустыря на зеленом газоне стройными рядами под флагом ВАЗа выстроилась целая череда деревьев.









Ну, а дружная семья заводчан готовится к новым трудовым свершениям – на благо родного города!























