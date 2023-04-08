Общество 08.04.2023 13:58
0
08.04.2023 13:58
Высадкой саженцев лип и акаций начали свое участие в общегородском субботнике сотрудники Волжского абразивного завода. Заводчане любят свой родной город, поэтому в раннее субботнее солнечное утро с удовольствием целыми семьями приехали на улицу Карбышева и с отличным настроением приступили к уборке и озеленению большого участка вдоль дороги.
- Мы подготовили лунки, завезли плодородный грунт для 40 деревьев, весь необходимый инвентарь. Сегодня сюда приехали более 50 наших сотрудников-волонтеров, которые вместе с Советом ветеранов города, родителями детского сада «Гулливер» и школы 35 дружно приступили к этой важной работе. В рамках проекта «Экология 2023» в этом году до конца апреля планируем благоустроить не только этот участок. Впереди – высадка 100 тополей в парке «Новый город», а на территории нашего предприятия будут высажены более 1200 кустов можжевельника и спиреи японской, - рассказала заместитель главного инженера по промышленной, экологической безопасности и охране труда ОАО «ВАЗ» Виктория Соколова.
Очень дружно и весело работают братья Елизаровы.
- Наша мама сегодня на работе, а я и мой младший брат Александр решили принять участие в субботнике. Будем смотреть, как приживутся посаженные нами деревья, а Волжский будет еще прекраснее, - говорит Владислав Елизаров.
Семья Малышкиных живет совсем рядом с озеленяемым участком, поэтому им посчастливится в будущем не только гулять в тени деревьев, но и наслаждаться запахом посаженных ими лип и акаций. Для Владислава – сына Дмитрия и Виктории, это целое событие – посадить первое дерево, поэтому субботник ему запомнится надолго.
Буквально в течение часа сквер на Карбышева преобразился – теперь на месте пустыря на зеленом газоне стройными рядами под флагом ВАЗа выстроилась целая череда деревьев.
Ну, а дружная семья заводчан готовится к новым трудовым свершениям – на благо родного города!
В Волгограде с 9 апреля сократят маршрут электричек до аэропорта08.04.2023 17:54
Общество 08.04.2023 17:54
«Не ждите пальм на берегу Волги»: географ рассказал о рисках жаркой весны в Волгограде08.04.2023 17:00
Общество 08.04.2023 17:00
«Впереди — порывы в теплотрассах». В Котово власти «играют» с отоплением08.04.2023 16:45
Общество 08.04.2023 16:45
Аллергикам приготовиться: в Волгограде фиксируют повышенную концентрацию березовой пыльцы08.04.2023 15:44
Общество 08.04.2023 15:44
Глютен, диеты и «смерть» в спортзале: волгоградский врач разрушил мифы о здоровом образе жизни08.04.2023 14:17
Общество 08.04.2023 14:17
В Волгограде простились с погибшим на Украине чемпионом Европы по карате08.04.2023 12:51
Общество 08.04.2023 12:51
МЧС предупредило волгоградцев о ночных морозах до -3 °С08.04.2023 11:47
Общество 08.04.2023 11:47
«Выписали с категорией "Б"»: мать мобилизованного волгоградца с осколком в голове ищет правды в Москве08.04.2023 11:30
Общество 08.04.2023 11:30
В Москве презентовали будущие фуд-корты волгоградского ЦПКиО08.04.2023 08:32
Общество 08.04.2023 08:32
В Волгоградской области на новой неделе ожидаются заморозки до -2 °С08.04.2023 07:57
Общество 08.04.2023 07:57
Провалившиеся люки на волгоградских дорогах отремонтируют по-новому07.04.2023 20:25
Общество 07.04.2023 20:25
«Ждите жертв ДТП»: часть поселка Волгограда около федеральной трассы погрузилась во тьму07.04.2023 19:23
Общество 07.04.2023 19:23
В Волгограде реконструируют дороги к площадке логистического центра Wildberries07.04.2023 18:02
Общество 07.04.2023 18:02
Кокшилов: в Волгограде начинается подготовка к ремонту Астраханского моста07.04.2023 17:04
Общество 07.04.2023 17:04
В Волгограде заказали проект восстановления памятника Чекистам за 1,2 миллиона рублей07.04.2023 16:22
Общество 07.04.2023 16:22