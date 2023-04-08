Общество

«Любим свой город!»: сотрудники абразивного завода высадили в Волжском липы и акации

Общество 08.04.2023 13:58
0
08.04.2023 13:58



Высадкой саженцев лип и акаций начали свое участие в общегородском субботнике сотрудники Волжского абразивного завода. Заводчане любят свой родной город, поэтому в раннее субботнее солнечное утро с удовольствием целыми семьями приехали на улицу Карбышева и с отличным настроением приступили к уборке и озеленению большого участка вдоль дороги. 

 

- Мы подготовили лунки, завезли плодородный грунт для 40 деревьев, весь необходимый инвентарь. Сегодня сюда приехали более 50 наших сотрудников-волонтеров, которые вместе с Советом ветеранов города, родителями детского сада «Гулливер» и школы 35 дружно приступили к этой важной работе. В рамках проекта «Экология 2023» в этом году до конца апреля планируем благоустроить не только этот участок. Впереди – высадка 100 тополей в парке «Новый город», а на территории нашего предприятия будут высажены более 1200 кустов можжевельника и спиреи японской, - рассказала заместитель главного инженера по промышленной, экологической безопасности и охране труда ОАО «ВАЗ» Виктория Соколова. 
 
 

Очень дружно и весело работают братья Елизаровы. 
- Наша мама сегодня на работе, а я и мой младший брат Александр решили принять участие в субботнике. Будем смотреть, как приживутся посаженные нами деревья,  а Волжский будет еще прекраснее, - говорит Владислав Елизаров.


 
Семья Малышкиных живет совсем рядом с озеленяемым участком, поэтому им посчастливится в будущем не только гулять в тени деревьев, но и наслаждаться запахом посаженных ими лип и акаций. Для Владислава – сына Дмитрия и Виктории, это целое событие – посадить первое дерево, поэтому субботник ему запомнится надолго.


 
Буквально в течение часа сквер на Карбышева преобразился – теперь на месте пустыря на зеленом газоне стройными рядами под флагом ВАЗа выстроилась целая череда деревьев.


 
Ну, а дружная семья заводчан готовится к новым трудовым свершениям – на благо родного города!





 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.04.2023 17:54
Общество 08.04.2023 17:54
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2023 17:00
Общество 08.04.2023 17:00
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2023 16:45
Общество 08.04.2023 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2023 15:44
Общество 08.04.2023 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2023 14:17
Общество 08.04.2023 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2023 12:51
Общество 08.04.2023 12:51
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2023 11:47
Общество 08.04.2023 11:47
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2023 11:30
Общество 08.04.2023 11:30
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2023 08:32
Общество 08.04.2023 08:32
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2023 07:57
Общество 08.04.2023 07:57
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2023 20:25
Общество 07.04.2023 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2023 19:23
Общество 07.04.2023 19:23
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2023 18:02
Общество 07.04.2023 18:02
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2023 17:04
Общество 07.04.2023 17:04
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2023 16:22
Общество 07.04.2023 16:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:54
В Волгограде с 9 апреля сократят маршрут электричек до аэропортаСмотреть фотографии
17:00
«Не ждите пальм на берегу Волги»: географ рассказал о рисках жаркой весны в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:45
«Впереди — порывы в теплотрассах». В Котово власти «играют» с отоплениемСмотреть фотографии
15:44
Аллергикам приготовиться: в Волгограде фиксируют повышенную концентрацию березовой пыльцыСмотреть фотографии
14:17
Глютен, диеты и «смерть» в спортзале: волгоградский врач разрушил мифы о здоровом образе жизниСмотреть фотографии
13:58
«Любим свой город!»: сотрудники абразивного завода высадили в Волжском липы и акацииСмотреть фотографии
12:51
В Волгограде простились с погибшим на Украине чемпионом Европы по каратеСмотреть фотографии
11:47
МЧС предупредило волгоградцев о ночных морозах до -3 °ССмотреть фотографии
11:30
«Выписали с категорией "Б"»: мать мобилизованного волгоградца с осколком в голове ищет правды в МосквеСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде на парковке 13-летний подросток на электросамокате влетел в легковушку: видеоСмотреть фотографии
10:08
В Волжском иномарка вылетела на тротуар и опрокинулась на крышуСмотреть фотографии
09:08
«Просят школьные учителя»: в России хотят запретить продажу вейпов подросткамСмотреть фотографии
08:32
В Москве презентовали будущие фуд-корты волгоградского ЦПКиОСмотреть фотографии
07:57
В Волгоградской области на новой неделе ожидаются заморозки до -2 °ССмотреть фотографии
20:47
«Охотился на Жульку»: жители Фролово нашли стрелка, выстрелившего в дворовую собакуСмотреть фотографии
20:25
Провалившиеся люки на волгоградских дорогах отремонтируют по-новомуСмотреть фотографии
20:02
Кикбоксера Григоряна будут судить за 35 ударов ножом 29-летней волжанкиСмотреть фотографии
19:23
«Ждите жертв ДТП»: часть поселка Волгограда около федеральной трассы погрузилась во тьмуСмотреть фотографии
18:02
В Волгограде реконструируют дороги к площадке логистического центра WildberriesСмотреть фотографии
17:26
В Волгограде за 4 дня расследовали дело об осквернении Вечного огняСмотреть фотографииCмотреть видео
17:04
Кокшилов: в Волгограде начинается подготовка к ремонту Астраханского мостаСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде заказали проект восстановления памятника Чекистам за 1,2 миллиона рублейСмотреть фотографии
16:15
Главу Даниловского района Сергея Копытова переизбрали на новый срокСмотреть фотографии
15:14
В Дзержинском районе Волгограда сгорел гараж в ГСК «Родник»: фотоСмотреть фотографии
14:54
Волгоградцев предупредили о новом способе хищения денег с карт по QR-кодамСмотреть фотографии
14:34
В Камышине похоронили погибшего в СВО Виталия ХрипунковаСмотреть фотографии
14:04
Спасти любовь — найти маньяка: Светлана Ходченкова в криминальном триллере от Wink OriginalsСмотреть фотографии
13:46
"Надо поверить?": чиновники Котово обнародовали пробы воды после скандала с коричневой жижейСмотреть фотографии
13:32
Троих душегубов осудят за разбой и убийство пенсионерки под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:42
Первый шаг к профессии металлурга: РУСАЛ подвел итоги школьной олимпиадыСмотреть фотографии
 