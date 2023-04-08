В Волгоградской области на новой неделе ожидаются заморозки до -2 °С

В Волгоградской области в начале следующей недели ожидается понижение ночных температур до -2 °С. Как сообщает ИА «Высота 102», при этом в дневные часы температурные значения будут достигать +15...+20 °С.

— В понедельник, 10 апреля, по области установится переменная облачность, существенные осадки маловероятны. Ветер восточного направления с порывами до 11-14 м/с, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Температура ночью составит +2...+7 °С, местами до нуля. При прояснении в северных районах вероятно понижение до -2 °С, днем воздух прогреется до +15...+20 °С.

В Волгограде в понедельник без существенных осадков, ветер восточный со скоростью 8-13 м/с. Температура в ночной период +5...+7 °С., после обеда в областном центре столбики термометров покажут днем +15...+17 °С.

Согласно данным сервиса Gismeteo, с 10 по 16 апреля в городе-герое установится пасмурная погода. Со среды по субботу прогнозируются осадки в виде дождя. В четверг синоптики обещают сильный дождь — по прогнозам выпадет больше 20 миллиметров осадков за сутки. Средняя температура днем в областной столице составит +13...+15 °С, ночная +6...+8 °С. Самым теплым днем на новой неделе окажется вторник, 11 апреля — днем воздух прогреется до +18 °С.

Сегодня в Волгограде осадков не ожидается. Ветер северо-восточного направления 9-14 м/с. Днем в городе на Волге до +17 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»