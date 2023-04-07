Общество

Провалившиеся люки на волгоградских дорогах отремонтируют по-новому

Общество 07.04.2023 20:25
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07.04.2023 20:25



Дорожные службы в Волгограде в текущем году будут ремонтировать по новой технологии участки с провалившимися канализационными колодцами. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщил сегодня, 7 апреля, заместитель главы Волгограда Виталий Кокшилов на пресс-конференции, посвященной дорожному ремонту-2023.
- Провалившиеся люки - это бич всех крупных городов, - заявил чиновник. По его словам, ветшающие сети не выдерживают такой нагрузки, поэтому люки проседают. Для того, чтобы они находились в нормативном состоянии как можно дольше, в Волгограде решили ставить новые люки на бетонные плиты, чтобы опора была больше и прочнее.
Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Первые такие люки появятся уже на проспекте Жукова и улице Рокоссовского. Далее эту практику планируют применять и на других дорожных объектах, в том числе на проспекте Ленина.
После майских праздников на проспекте Ленина начнутся работы по дорожному ремонту на участке от улицы Краснознаменская до улицы Комсомольская. Уже стартовал дорожный ремонт на проспекте Жукова, улицах Рокоссовского и ул. Рабоче-Крестьянская. Автомобилистов просят потерпеть временные неудобства. Ремонт на этих объектах планируют завершить до 1 мая.
Вице-мэр сообщил, что совокупный дорожный фонд Волгограда на содержание, ремонт и строительство дорог в 2023 году увеличился на 1 миллиард рублей по сравнению с прошлым годом и составил 5,7 миллиарда рублей. Основная задача городских властей состоит в том, чтобы привести к 2024 году 85% улично-дорожной сети Волгограда, а речь идет о 691 км дорог, в нормативное состояние. В настоящее время этот показатель находится на уровне 75,5%.
Фото из архива ИА «Высота 102»

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