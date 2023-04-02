Общество

Скоро потеплеет: в Волгограде устранили аварию на теплотрассе

Общество 02.04.2023 20:44
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02.04.2023 20:44



Специалисты «Концессии теплоснабжения» завершили восстановительные работы на теплотрассе в Советском районе Волгограда, где из-за аварии пропало тепло и горячая вода.
- В настоящий момент подача ресурса от источника осуществляется штатно, с учётом протяженности системы требуется время для выхода на нормативные параметры. Если в ближайшее время в отдельных квартирах или подъездах не потеплеет - необходимо обратиться в свою УК для регулировки внутридомового оборудования, - сообщили в пресс-службе «Концессий теплоснабжения».
Ранее сообщалось, что на трубопроводе, подводящему к котельной по адресу Даугавская, 4, было обнаружено технологическое нарушение. Коммунальщики приняли решение заменить поврежденный участок. Тогда сообщалось, что холодное водоснабжение в домах, которые затронула коммунальная авария, осуществляется в штатном режиме.

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