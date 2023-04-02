В Советском районе Волгограда устраняют аварию на теплосетях









Аварийно-восстановительные работы проводятся на трубопроводе в Советском районе Волгограда, который обеспечивает потребителей теплом и горячей водой.

- Бригада «Концессий теплоснабжения» проводит работы по устранению технологического нарушения на трубопроводе, подводящему к котельной по адресу Даугавская, 4. В ходе работы было принято решение заменить поврежденный участок, - сообщили в пресс-службе компании.

В настоящее время на трубопроводе проводятся сварочные работы. Отмечается, что холодное водоснабжение в домах, которые затронула коммунальная авария, осуществляется в штатном режиме.



