







В Волгоградской области за год произошло шесть вспышек африканской чумы свиней и зарегистрировано 12 случаев бешенства у животных. Такие данные, как сообщает ИА «Высота 102», содержатся в отчете областного комитета ветеринарии за 2022 год.

Сравнительных данных в нем не приведено, поэтому сложно понять, насколько улучшилась или, наоборот, ухудшилась ситуация.

Так, в прошлом году из-за АЧС в регионе пришлось уничтожить 886 голов свиней. Ущерб, нанесенный гражданам в результате изъятия животных, составил 11,5 миллиона рублей. Указывается, что эти средства им возмещены в полном объеме.

В результате проведенных мер, случаев выноса инфекции за пределы очага АЧС не произошло. Последний карантин по этой инфекции в регионе был отменен 6 октября 2022 года.

По бешенству среди животных в прошлом году было зарегистрировано 11 неблагополучных пунктов. Подтверждены 12 случаев заболевания животных бешенством.

Специалисты отмечают, что вспышки среди сельскохозяйственных животных происходят из-за того, что их владельцы не хотят вакцинировать своих животных даже бесплатно. Для этого проводится разъяснительная работа.

Отмечается, что в 2022 году в полном объеме был выполнен план по вакцинации собак и кошек, сельскохозяйственных животных против бешенства, а также проведена оральная иммунизация диких хищников против рабической инфекции.

Напомним, что случаев заболевания бешенством в 2022 году и за истекший период 2023 года среди населения Волгоградской области не зарегистрировано. Ранее в территориальном управлении Роспотребнадзора сообщали, что последнее десятилетие характеризуется значительным распространением бешенства среди диких и домашних животных, причем уровень заболеваемости имеет тенденцию к росту . А территория Волгоградской области является эндемической по бешенству.



