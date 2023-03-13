За 2 месяца животные покусали 1528 волгоградцев









С начала 2023 года в Волгоградской области количество покусанных животными жителями региона составило 1528 случаев. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, это на 29,8% превышает количество случаев за аналогичный период прошлого года и среднемноголетние значения.





К счастью, случаев заболевания бешенством в 2022 году и за истекший период 2023 года среди населения области не зарегистрировано. Однако последнее десятилетие характеризуется значительным распространением бешенства среди диких и домашних животных, причем уровень заболеваемости имеет тенденцию к росту. А территория Волгоградской области является эндемической по бешенству.



