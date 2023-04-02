На полях в Волгоградской области активно плодятся мыши









В Волгоградской области теплая погода и наличие кормовой базы способствуют размножению грызунов. В филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по региону сообщили, что в ходе фитосанитарного мониторинга, который проводился в третьей декаде марта, зафиксирована мышиная активность на полях в Котельниковском, Клетском и Суровикинском районов.

Сельхозпроизводителям, которые ведут свою деятельность на этих территориях, рекомендовано уделить особое внимание борьбе с мышевидными грызунами.

Так, необходимо регулярно обследовать поля озимых культур, чтобы защитить посевы.

- При численности грызунов выше ЭПВ (от 50 жил.нор/га) следует провести обработку химическими родентицидами согласно «Государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории РФ в 2023 г.» с соблюдением необходимых мер предосторожности, - советуют специалисты.



