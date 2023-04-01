Ночные заморозки до -3 прогнозируют в Волгоградской области 2 апреля









В Волгоградской области ночью 2 апреля в некоторых районах ожидаются заморозки до -3 градусов. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, при этом днем в регионе температура воздуха поднимется до +17.







3 апреля ночные заморозки чуть ослабнут – до -2 градусов. Но днем потеплеет до +22.





В Волгограде ночных заморозков в ближайшие дни не ожидается. А 4 апреля в областном центре днем будет до +20.