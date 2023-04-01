Общество 01.04.2023 15:47
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01.04.2023 15:47
Администрация Волгограда не выполнила предложение городской КСП, озвученное летом прошлого года, установить туалеты на территории всех парков и скверов города. Как сообщили ИА «Высота 102» в контрольно-счетной палате, такие рекомендации были выданы мэрии по итогам мониторинга за реализацией программы по благоустройству общественных территорий, которые приводились в порядок в 2018-2020 годах.
Кроме того, аудиторы установили, что из 20 общественных туалетов, расположенных в парках города, четыре туалета в трех районах города не работают. При этом планируется установка модулей на двух общественных территориях в Краснооктябрьском и Советском районах и имеется необходимость оснастить туалетами еще две территории в Ворошиловском районе.
После проверки КСП чиновники выполнили только часть указаний аудиторов. Так, администрацией Волгограда был рассмотрен вопрос установки в скверах города питьевых фонтанчиков. Были устранены недочеты, обнаруженные после сдачи в эксплуатацию общественных территорий.
Так, в парке «Сказка» выполнен спуск тротуарной дорожки на парковочную зону и установлены перила у пандуса, ведущего к туалету. Около ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №1» высажены зеленые насаждения вместо неприжившихся.
В парке имени Гагарина также погибшие саженцы были заменены на новые. А на восстановление тактильной плитки на пешеходных дорожках в этой зоне отдыха дан срок до 1 июня 2023 года. До 1 июля должны быть восстановлены недостающие светильники.
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