



Почти треть жителей Южного федерального округа верит в гороскопы. 42% любят разыгрывать близких. Только 2% заявили, что их никогда в жизни не обманывали. В финансовых вопросах южане чувствуют себя довольно уверенно. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) к Дню смеха 1 апреля.

По вопросу любят они или не любят разыгрывать своих близких 1 апреля опрошенные разделились практически поровну. 43% любят такие розыгрыши (32% скорее да, 10% определенно да). При этом 40% отрицательно относятся к розыгрышам близких (29% скорее, 11% определенно). Еще 18% затруднились ответить на этот вопрос.

Лишь 2% сообщили, что их никогда в жизни не обманывали. Треть опрошенных (33%) сказали, что их обманывали очень много раз, и это трудно сосчитать. Еще 35% обманывали не меньше 10 раз в жизни, а 29% - не более двух-трех раз.

42% южан считают, что их нелегко обмануть в финансовых вопросах (38% скорее уверены в этом 4% определенно). При этом 35% затруднились с ответом. А 23% респондентов признались, что их легко обмануть в финансовых вопросах (22% скорее да, 1% определенно да).

31% опрошенных верят в гороскопы (30% скорее да, 1% определенно да). При этом 59% не верит астрологическим прогнозам (38% скорее нет, 21% определенно нет). 10% затруднились ответить на этот вопрос.

85% жителей юга никогда не посещали астролога. 15% обращались к астрологам несколько раз в жизни.

*Опрос проведен банком «Открытие» 21-28 марта по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.