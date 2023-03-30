Общество

Амфитеатр на набережной Волгограда станет светомузыкальным за 21 млн рублей

Общество 30.03.2023 15:48
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30.03.2023 15:48



Для амфитеатра на Центральной набережной Волгограда закупают дорогостоящее профессиональное сценическое и коммутационное оборудование на сумму более 21 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», электронный аукцион с такой первоначальной ценой опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком оборудования выступает МУ «Городской молодежный центр «Лидер».
Для амфитеатра закупают 20 светодиодных вращающихся прожекторов, 20 светодиодных прожекторов, 20 вращающихся прожекторов на газоразрядной лампе, 20 линейных светодиодных прожекторов, консоль для управления световым оборудованием, два светодиодных прожектора следящего света, 16 беспроводных приемников-передатчиков DMX512 и 16 оптических 8-канальных сплиттеров DMX-сигнала.
Амфитеатр на нижней террасе Центральной набережной Волгограда был построен в 2022 году. Его открыли 9 сентября, в День города. Новая концертная площадка под открытым небом рассчитана более чем на 2000 зрителей. 
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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