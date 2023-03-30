Амфитеатр на набережной Волгограда станет светомузыкальным за 21 млн рублей

Общество 30.03.2023 15:48
0
30.03.2023 15:48
Для амфитеатра на Центральной набережной Волгограда закупают дорогостоящее профессиональное сценическое и коммутационное оборудование на сумму более 21 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», электронный аукцион с такой первоначальной ценой опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком оборудования выступает МУ «Городской молодежный центр «Лидер».
Для амфитеатра закупают 20 светодиодных вращающихся прожекторов, 20 светодиодных прожекторов, 20 вращающихся прожекторов на газоразрядной лампе, 20 линейных светодиодных прожекторов, консоль для управления световым оборудованием, два светодиодных прожектора следящего света, 16 беспроводных приемников-передатчиков DMX512 и 16 оптических 8-канальных сплиттеров DMX-сигнала.
Амфитеатр на нижней террасе Центральной набережной Волгограда был построен в 2022 году. Его открыли 9 сентября, в День города. Новая концертная площадка под открытым небом рассчитана более чем на 2000 зрителей.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
«Завтра обнесем забором»: в центре Волгограда приступают к демонтажу легендарного Морятника30.03.2023 19:50
Общество 30.03.2023 19:50
В Волгоградской области с 1 апреля запускают дачные маршруты30.03.2023 17:00
Общество 30.03.2023 17:00
До конца приема заявок в Усть-лабинский университетский лицей осталось три недели30.03.2023 16:53
Общество 30.03.2023 16:53
Из Волгограда в Волжский предлагают пустить троллейбусы на автономном ходу30.03.2023 14:34
Общество 30.03.2023 14:34
В «Яблоке» заявили о желании обжаловать решение суда в отношении Александра Ефимова30.03.2023 13:13
Общество 30.03.2023 13:13
Семьям троих погибших на Украине военнослужащих в Волгограде передают ордена30.03.2023 12:02
Общество 30.03.2023 12:02
В Камышине студенток агитировали на службу в армию30.03.2023 10:17
Общество 30.03.2023 10:17
Волгоградцам объяснили, кто заплатит за отопление в апреле30.03.2023 08:29
Общество 30.03.2023 08:29
Волгоградский судья передумал увольняться после гибели дочери в ДТП29.03.2023 18:27
Общество 29.03.2023 18:27
МЧС: на Волгоградскую область надвигается холодный шторм29.03.2023 16:26
Общество 29.03.2023 16:26
Бочаров провел совместное совещание оперштаба и областной призывной комиссии29.03.2023 15:36
Общество 29.03.2023 15:36
В Советском районе Волгограда запускают новый водовод29.03.2023 15:30
Общество 29.03.2023 15:30
Убивший в Волгограде контрактника Марк Нарцев погиб на Украине29.03.2023 15:13
Общество 29.03.2023 15:13
При поддержке Сбера завершён первый этап реставрационных работ в Музее-заповеднике «Сталинградская битва»29.03.2023 14:48
Общество 29.03.2023 14:48
Владелец супермаркета подал в суд на «Ситиматик-Волгоград» за невывоз мусора29.03.2023 14:19
Общество 29.03.2023 14:19