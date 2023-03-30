В Камышине студенток агитировали на службу в армию

Студенты высших и средних учебных заведений Камышина посетили мобильный пункт набора на военную службу по контракту. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на размещенный на сайте администрации Камышина Волгоградской области сюжет, в мобильный пункт пришли наряду с парнями и девушки. Представительницы слабого пола вместе с юношами узнали об условиях службы, льготах и других преимуществах службы в армии по контракту.

Между тем, как утверждают в администрации Камышина, мобильный пункт посетили уже около 500 человек. Ранее он работал в Котово, Даниловке и других райцентрах Волгоградской области.

Скриншот видео телеграм-канала администрации Камышина, ТП "Камышин-ТВ" Акценты