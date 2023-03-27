Общество

На Спартановке в Волгограде ограничат движение на ж/д переезде с 28 марта

Общество 27.03.2023 20:12
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27.03.2023 20:12



Движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Тракторозаводском районе Волгограда будет ограничено в ночь с 28 на 29 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, ограничения будут действовать с 20:00 28 марта до 0:00 29 марта в связи с ремонтными работами на 14 км перегона Пост 6 км – Спартановка (пересечение с улицей Олеко Дундича в Тракторозаводском районе Волгограда).

В указанное время проезд автотранспорта через переезд будет осуществляться с подачи разрешающего сигнала регулировщиком движения.

С 00:00 до 3:00 29 марта движение автотранспорта через указанный переезд будет закрыто полностью. Объезд возможен через поселок Верхнезареченский (по улицам им. Дежнева, Привокзальная, Туристов, Янтарная, Мещерякова, Дзержинского, А. Ермакова) и рабочий поселок Водстрой.


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