Общество 26.03.2023 14:08
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26.03.2023 14:08
Квалификационная коллегия судей Волгоградской области на ближайшем заседании рассмотрит заявления троих претендентов на посты председателей судов в Волгограде и районах области.
Как сообщает ИА «Высота 102», в случае одобрения заявлений появятся кандидаты на должность председателей Краснооктябрьского районного суда Волгограда, Среднеахтубинского районного суда и Светлоярского районного суда Волгоградской области.
Также есть претенденты, которые готовы занять должности заместителей председателей в Краснооктябрьском районном суде и Волжском городском суде.
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