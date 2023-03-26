Общество

Росстат: жители Волгоградской области стали жить на 3,26 года дольше

Общество 26.03.2023 10:50
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26.03.2023 10:50



Рост продолжительности жизни зафиксирован в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, если в 2021 году ожидаемая продолжительность жизни в регионе составляла 70 лет, то в 2022 году уже 73,26 года. Получается, что за это время жители региона стали жить на 3,26 года дольше.
Согласно данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни выросла во всех без исключения регионах Южного федерального округа. В среднем жители здесь стали жить на 2,3 года дольше.
Как сообщает РБК, ожидаемая продолжительность жизни в целом по стране в 2022 году увеличилась рекордным в истории Российской Федерации темпом — на 2,7 года, почти до 72,8 года. Однако допандемийных значений показатель пока не достиг.
Фото из архива ИА «Высота 102»

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