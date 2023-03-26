В Волгограде маршрут №58 с 27 марта будет обсуживать новый перевозчик





С 27 марта в поселок Капустная Балка в Волгограде будет курсировать автобусы нового перевозчика. Как сообщили в мэрии, бывший перевозчик отказался от работы на маршруте №58 из-за низкого пассажиропотока на данном направлении.

- Транспортное обслуживание поселка Капустная Балка начнет осуществлять муниципальное предприятие «ВПАТП №7». Автобус среднего класса вместимости будет курсировать из поселка до ТРЦ «Акварель», - сообщили в городской администрации.

Такое решение приняла мэрия, учитывая важность обеспечения транспортного сообщения поселка с основной частью города.

ВПАТП №7 будет ежедневно осуществлять по 20 рейсов с интервалом в один час. Первый рейс из поселка предусмотрен в 6.30, в обратную сторону - в 7.00. Последний рейс в сторону поселка в 19.00.

Маршрут протяженностью около 8,5 км пройдет по улицам Войкова, Забайкальской, Гранатовой, Ясеневой, Тополевой и Второй продольной магистрали. Пассажиры смогут оплачивать проезд и при помощи транспортных карт «Волна».



