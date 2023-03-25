Общество

«А ведь нас не бомбили»: жители глубинки в Волгоградской области замерили ямы на единственной дороге

Общество 25.03.2023 16:17
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25.03.2023 16:17



Жители поселка Таловка Еланского района Волгоградской области пожаловались на состояние единственной дороги протяженностью в 10 километров, которая соединяет отдаленный населенный пункт с  асфальтированной трассой.

- По этой так называемой дороге невозможно ездить, - рассказали ИА «Высота 102» местные жители. – Ее заасфальтировали еще во времена Советского Союза. С той поры никакого капремонта не было. Периодически делают только латки, от которых никакого толка – через три месяца они разлетаются.



По словам селян, дорога выглядит, как после бомбежки. Проехать по сплошным ямам, некоторые из которых в глубину достигают до 20 сантиметров,  и не повредить автомобиль – это считается чудом. В сухую погоду водители вынуждены объезжать так называемую дорогу по грунтовке и даже по полям – это гораздо безопаснее.



Между тем, в Таловке проживают около 700 человек. В населенном пункте есть школа, детский сад, ФАП, два магазина и дом культуры. Но одна из торговых точек скоро может закрыться, так как подвозить товар по такой разбитой дороге для предпринимателя весьма накладно – много средств уходит на ремонт машины.    



Маршрутки приходят в поселок только два раза в неделю – в понедельник и пятницу. Поэтому в основном люди вынуждены выезжать в райцентр, который находится за 70 километров от поселка, на своих автомобилях. После каждой такой поездки машину хоть сразу отправляй в автосервис.



Как утверждают жители поселка, они уже не первый год просят власти капитально отремонтировать дорогу.

- Около трех лет назад у нас был сход, куда приезжал глава района Дмитрий Литвинов и представитель «Волгоградавтодора». Они клятвенно пообещали, что дорогу сделают в 2022 году. На дворе уже 2023 год и никто никаких действий по ремонту трассы не предпринимает, - констатируют таловцы.



Фото читателей ИА "Высота 102"

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