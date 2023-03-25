Общество

Надвигающиеся на Волгоградскую область грозы прогонят тепло

Общество 25.03.2023 11:37
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25.03.2023 11:37



Начало следующей недели в Волгоградской области ознаменуется дождями и грозами. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, неблагоприятный прогноз касается отдельных районов региона. Во время грозы порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

В Волгограде 27 марта также пройдут дожди, но грозы не обещают. При этом тепло в Волгоградской области сохранится все выходные – местами столбик термометра поднимется до +21. В понедельник станет немного прохладнее – до +15 градусов.


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