Под Волгоградом вскрыли гараж с сомнительным алкоголем









Спиртосодержащую продукцию и 200 литров спирта неизвестного происхождения хранил в своем гараже 39-летний житель Волжского, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что волжанин вел незаконный бизнес. Он приобретал спиртосодержащую продукцию у неустановленных лиц, а затем продавал постоянным покупателям в Волгограде и Волжском.













В ходе обысков в гараже изъяли сомнительной алкогольной продукции на 135 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по ст. 180 УК РФ (Незаконное использование чужого товарного знака). Санкция этой статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



