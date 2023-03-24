Происшествия

Под Волгоградом вскрыли гараж с сомнительным алкоголем

Происшествия 24.03.2023 09:36
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24.03.2023 09:36



Спиртосодержащую продукцию и 200 литров спирта неизвестного происхождения хранил в своем гараже 39-летний житель Волжского, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что волжанин вел незаконный бизнес. Он приобретал спиртосодержащую продукцию у неустановленных лиц, а затем продавал постоянным покупателям в Волгограде и Волжском. 



В ходе обысков в гараже изъяли сомнительной алкогольной продукции на 135 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по ст. 180 УК РФ (Незаконное использование чужого товарного знака). Санкция этой статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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