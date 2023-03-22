Общество

Эксперты: в России через год число фейков может вырасти вдвое

Общество 22.03.2023 22:00
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22.03.2023 22:00

 

В Волгоградской области в 2022 году выявили 7 уникальных фейков, а всего по России за тот же период – почти 4 тысячи. При этом совокупное число копий фейковых сообщений составило порядка 10 миллионов. Всего через год, прогнозирует генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров, общее количество копий фейковых новостей может увеличиться до 22 миллионов. 

Так, в частности, Макаров убежден, что в ближайшее время не то, что количество ложной информации сократится, оно будет расти.

– Нами прогнозируется увеличение количества копий фейковых сообщений до 22 млн в 2024 году. При менее пессимистичных оценках, объем числа фейковых сообщений может достигнуть 15 млн в 2024 году, однако это все равно кратно больше, чем до начала СВО, — сообщил Макаров 22 марта. 

Единственный способ не поддаться уловкам мошенников, распространяющих недостоверную информацию, – научиться анализировать сообщения и критиковать. На сегодня, как показали исследования, подавляющее большинство россиян на это неспособны. 

64% россиян считают, что умеют определять фейки, – приводит данные «Диалога» Тихон Макаров. – При этом на серии тестов ошиблась большая часть опрошенных экспертов. Недавно в рамках фактчекингового проекта «Лапша Медиа» известный актер Стас Ярушин проверил студентов столичных вузов на способность определять недостоверную информацию. В ходе эксперимента выяснилось, что даже молодое поколение не всегда готово определить фейк: около половины участников ошиблись при проверке информации. Узнать подробнее об эксперименте можно в соцсетях проекта.

Опять же, по данным «Диалога», большое количество фейков в 2022 году было связано с введением санкций и экономической ситуации в России. В начале 2023 года активно распространялись сообщения о возможной угрозе ракетного удара, дополнительной мобилизации в рамках СВО, возможной блокировке YouTube, дефицита обезболивающих и материалов для стоматологий. Одним словом, тематики фейков меняются, как, впрочем, и механики их создания. 

Поддельные фото и видеозаписи использовались активнее в начале 2022 года, в конце года их тиражирование снизилось, – сообщают эксперты. – Также в начале 2022 года хакерами предпринимались попытки взлома крупных информационных ресурсов, органов исполнительной власти и СМИ. Сегодня хакерским атакам стали чаще подвергаться ресурсы регионального уровня.

Самое неправильное при столкновении с фейком — эмоциональная и быстрая реакция. Именно такой реакции ждут мошенники, когда у нас нет возможности остановиться и подумать о сути сообщения, проанализировать. Излишняя скорость снижает эффективность критического мышления, может повлечь непредсказуемые и даже трагические последствия, связанные с вредом здоровью, финансовому благополучию, влиянием на взаимоотношения, — подчеркнул Тихон Макаров.

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