В Волгоград на пять дней привезут часть пояса Пресвятой Богородицы





С 25 по 30 марта в Волгограде будет находиться ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы. Его доставят из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга, сообщили в Волгоградской епархии.

Еще одна часть пояса, напомним, хранится на Афоне.

По благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора святыню доставят 25 марта в 20:00 в Свято-Духовский мужской монастырь. 26 марта в 16:00 ковчег перевезут в собор Александра Невского, где он будет находиться до 30 марта.

- Ежедневно с 27 по 30 марта в 11:00, 13:00 и 15:00 возле ковчега будут служиться молебны Пресвятой Богородице, - сообщили в епархии.

Поклониться и помолиться святыне все желающие смогут ежедневно с 7:00 до 19:00.

Справка. Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. В X столетии ее пояс, уже прославленный чудесами, был разделен на части. Одна из них хранится в Ватопедском монастыре на Афоне. В 2011 году пояс был привезен в Россию. Святыня посетила 14 городов, и ей поклонились более трех миллионов паломников. В 2011 году Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга к своему 200-летию получил святыню на вечное хранение.

Фото с сайта Волгоградской епархии