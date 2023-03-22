С 30 марта запускают прямое авиасообщение между Волгоградом и Екатеринбургом





Возобновляется прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Волгоградом. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, с 30 марта к выполнению полетов приступит авиакомпания NordStar. Выполняться они будут один раз в неделю по четвергам на самолетах Boeing 737-800.

В аэропорту Екатеринбурга отмечают, что направление на Волгоград - популярное у уральцев. По итогам прошлого года им воспользовались более 15 тысяч человек. Прямое авиасообщение между городами в 2022 году осуществлялось до декабря.



