С 30 марта запускают прямое авиасообщение между Волгоградом и Екатеринбургом

Общество 22.03.2023 15:05
0
22.03.2023 15:05
Возобновляется прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Волгоградом. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, с 30 марта к выполнению полетов приступит авиакомпания NordStar. Выполняться они будут один раз в неделю по четвергам на самолетах Boeing 737-800.
В аэропорту Екатеринбурга отмечают, что направление на Волгоград - популярное у уральцев. По итогам прошлого года им воспользовались более 15 тысяч человек. Прямое авиасообщение между городами в 2022 году осуществлялось до декабря.
«Чем ниже заработок, тем труднее»: больше половины волгоградцев не откажутся от iPhone ради работы22.03.2023 14:35
Общество 22.03.2023 14:35
В Волгоградской области забили первую сваю в фундамент комплекса СПГ22.03.2023 13:18
Общество 22.03.2023 13:18
В села Волгоградской области из-за разлива рек доставляют почту на лодках22.03.2023 11:14
Общество 22.03.2023 11:14
Спецслужбы уничтожают условных террористов в Волгоградской области22.03.2023 10:50
Общество 22.03.2023 10:50
Под Волгоградом районного чиновника оштрафовали на 5 тыс. рублей за отказ в услуге22.03.2023 10:45
Общество 22.03.2023 10:45
В Волгограде и Волжском досрочно прекратили запись на прием к онкологам в День женского здоровья22.03.2023 09:51
Общество 22.03.2023 09:51
В Волгоградской области продают сельскую библиотеку21.03.2023 21:33
Общество 21.03.2023 21:33
«Тяжко дышать»: Волгоград из-за НМУ окутала седая пелена21.03.2023 21:11
Общество 21.03.2023 21:11
В Волгограде фармацевты зарабатывают до 70 тысяч рублей21.03.2023 20:16
Общество 21.03.2023 20:16
«Человек истекает кровью»: врачи напомнили волгоградцам о смертельном заболевании21.03.2023 19:32
Общество 21.03.2023 19:32
«Ситиматик» присмотрелся к помойкам Волгограда и заявил, что это не его21.03.2023 18:30
Общество 21.03.2023 18:30
«А это пусть веками стоит?»: волгоградцы напомнили чиновникам об уродующих город постройках21.03.2023 17:53
Общество 21.03.2023 17:53
Пострадавшего в смертельном ДТП ребенка доставили на вертолете в Волгоград21.03.2023 17:23
Общество 21.03.2023 17:23
Депутаты и сенаторы неделю будут слушать жалобы волгоградцев на ЖКХ21.03.2023 16:16
Общество 21.03.2023 16:16
Главу поселения под Волгоградом оштрафовали за равнодушие к собакам и людям21.03.2023 15:38
Общество 21.03.2023 15:38