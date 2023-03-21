В Волгоградской области чиновников обязали дать жилье 22-летней сироте

Общество 21.03.2023 11:21
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21.03.2023 11:21
Комитет строительства Волгоградской области по решению суда должен предоставить 22-летней сироте жилье по договору социального найма. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение вынес Центральный районный суд Волгограда по иску прокурора Чернышковского района.
Иск был подан в суд по результатам надзорной проверки, которая проводилась после обращения 22-летней сироты. Она в малолетнем возрасте осталась без попечения родителей, но вопреки требованиям законодательства по достижении совершеннолетия жильем до сих пор не обеспечена.
Иск прокурора полностью удовлетворен. Его исполнение находится на контроле надзорного ведомства.
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