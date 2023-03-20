В СУСК в Волгоградской области поставили точку в деле об убийстве после звонка матери





До 15 лет лишения свободы грозит 38-летнему волгоградцу за убийство своего приятеля. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, следственный отдел по Кировскому району города Волгограда завершил расследование и направил уголовное дело прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Мужчина арестован и находится под стражей.

Убийство было совершено 16 декабря 2022 года. Тело 42-летнего мужчины с колото-резаными ранениями груди было обнаружено на лестничной площадке подъезда дома №67 по улице 64-Армии в Волгограде.

Следователи установили, что потерпевший 15 декабря приехал в этот дом к своим знакомым - 38-летнему мужчине и его сожительнице, где стал с ними распивать спиртное. Убийство произошло из-за телефона, который мужчина попросил у знакомого, чтобы позвонить матери. Однако после разговора он не вернул телефон, в связи с чем обвиняемый посчитал, что у него пытаются украсть гаджет. В ходе конфликта хозяин телефона ударил гостя ножом в грудь. Это ранение оказалось смертельным.

После этого убийца перетащил тело на лестничную площадку, где его обнаружили жильцы дома.



