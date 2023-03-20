Расследования

В СУСК в Волгоградской области поставили точку в деле об убийстве после звонка матери

Расследования 20.03.2023 13:23
0
20.03.2023 13:23


До 15 лет лишения свободы грозит 38-летнему волгоградцу за убийство своего приятеля. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, следственный отдел по Кировскому району города Волгограда завершил расследование и направил уголовное дело прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Мужчина арестован и находится под стражей.
Убийство было совершено 16 декабря 2022 года. Тело 42-летнего мужчины с колото-резаными ранениями груди было обнаружено на лестничной площадке подъезда дома №67 по улице 64-Армии в Волгограде.
Следователи установили, что потерпевший 15 декабря приехал в этот дом к своим знакомым - 38-летнему мужчине и его сожительнице, где стал с ними распивать спиртное. Убийство произошло из-за телефона, который мужчина попросил у знакомого, чтобы позвонить матери. Однако после разговора он не вернул телефон, в связи с чем обвиняемый посчитал, что у него пытаются украсть гаджет. В ходе конфликта хозяин телефона ударил гостя ножом в грудь. Это ранение оказалось смертельным. 
После этого убийца перетащил тело на лестничную площадку, где его обнаружили жильцы дома.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
18.03.2023 21:09
Расследования 18.03.2023 21:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.03.2023 20:48
Расследования 18.03.2023 20:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2023 21:04
Расследования 17.03.2023 21:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2023 17:07
Расследования 17.03.2023 17:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2023 15:06
Расследования 17.03.2023 15:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2023 13:04
Расследования 17.03.2023 13:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2023 12:32
Расследования 17.03.2023 12:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2023 11:20
Расследования 17.03.2023 11:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2023 11:09
Расследования 17.03.2023 11:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.03.2023 20:19
Расследования 16.03.2023 20:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.03.2023 17:58
Расследования 16.03.2023 17:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.03.2023 17:05
Расследования 16.03.2023 17:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.03.2023 16:04
Расследования 16.03.2023 16:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.03.2023 11:32
Расследования 16.03.2023 11:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.03.2023 10:27
Расследования 16.03.2023 10:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:39
Сосновый лес у «Лысой горы» в Волгограде ждет санитарная рубкаСмотреть фотографии
14:31
Гусь Максу не товарищ: завершились съемки спин-оффакомедийного сериала «Зёма 3»Смотреть фотографии
13:43
Была ли мышь? В детской инфекционке в Волгоградской области по фото ищут грызунаСмотреть фотографии
13:23
В СУСК в Волгоградской области поставили точку в деле об убийстве после звонка материСмотреть фотографии
13:18
Банк «Открытие»: за последний год жители ЮФО стали есть меньше говядины и больше мяса птицыСмотреть фотографии
13:16
Куривший на диване 70-летний волгоградец сгорел в своей квартиреСмотреть фотографии
12:02
На благоустройство в Волгоградской области направят 2 млрд рублей в 2023 годуСмотреть фотографии
11:55
В Волгоградской области ограждение набережной снесло ледяными глыбамиСмотреть фотографии
11:36
Ответственных за внутреннюю политику чиновников обязали избавиться от iPhone до 1 апреляСмотреть фотографии
11:08
«Волгоградэнергосбыт» обнародовал антирейтинг СНТ по платежной дисциплинеСмотреть фотографии
11:07
«Мы все сейчас Путин!»: в Волгограде ответили Гааге на «незаконную депортацию» украинских детейСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области бродячие собаки покусали еще двоих детейСмотреть фотографии
10:13
На юге Волгограда 22-летняя девушка на иномарке сбила подросткаСмотреть фотографии
09:48
Сотрудники ФСБ задержали волгоградку за подачу поддельных справок в ПФРСмотреть фотографии
09:25
На волгоградском «КАУСТИКе» внедряют собственные изобретения сотрудников предприятияСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде найден мертвым пропавший в октябре 2022 года мужчинаСмотреть фотографии
08:46
На проспекте Университетский в Волгограде на две ночи закроют тоннель для уборкиСмотреть фотографии
08:08
В Волгоградской области химическая промышленность стала лидером по уровню зарплатСмотреть фотографии
21:27
Двойной триумф: волгоградский «Каустик» уверенно разобрался с клубом из ОмскаСмотреть фотографии
21:11
Обрит наголо. В Волгоградской области ищут жителя Подмосковья в зимних сапогахСмотреть фотографии
19:42
С разным итогом: волгоградские ватерполисты отыграли матчи чемпионата РФСмотреть фотографии
19:19
Врачи сообщили о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:00
«Утром ее взорвали»: в Волгоградской области на видео попали руины недостроенной больницыСмотреть фотографии
16:51
«Через три месяца станет глухим»: матери раненных на Украине мобилизованных волгоградцев штурмуют госпиталиСмотреть фотографии
15:35
«Влетела в ограждение»: на видео попал таран легковушек у «Волгоградэнергосбыта»Смотреть фотографии
14:34
Закончили на победной ноте: юные волгоградские гандболистки завоевали бронзу в первенстве РоссииСмотреть фотографии
14:33
В СВО погиб житель Волгоградской области Владимир ЛитвиненкоСмотреть фотографии
13:43
Курвиметра на них нет. В Волгограде полиция заглянула в ямы на «музыкальной» улицеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:42
Больше не «ласковый»?: инфекционист рассказала, как не пропустить убийственный гепатит ССмотреть фотографии
11:54
«Как вы тут живете?»: в Волгограде УК «Тандем» неделю ищет причину подтопления дома без подвалаСмотреть фотографии
 