В СУСК в Волгоградской области поставили точку в деле об убийстве после звонка матери

Расследования 20.03.2023 13:23
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20.03.2023 13:23
До 15 лет лишения свободы грозит 38-летнему волгоградцу за убийство своего приятеля. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, следственный отдел по Кировскому району города Волгограда завершил расследование и направил уголовное дело прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Мужчина арестован и находится под стражей.
Убийство было совершено 16 декабря 2022 года. Тело 42-летнего мужчины с колото-резаными ранениями груди было обнаружено на лестничной площадке подъезда дома №67 по улице 64-Армии в Волгограде.
Следователи установили, что потерпевший 15 декабря приехал в этот дом к своим знакомым - 38-летнему мужчине и его сожительнице, где стал с ними распивать спиртное. Убийство произошло из-за телефона, который мужчина попросил у знакомого, чтобы позвонить матери. Однако после разговора он не вернул телефон, в связи с чем обвиняемый посчитал, что у него пытаются украсть гаджет. В ходе конфликта хозяин телефона ударил гостя ножом в грудь. Это ранение оказалось смертельным.
После этого убийца перетащил тело на лестничную площадку, где его обнаружили жильцы дома.
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