Банк «Открытие»: за последний год жители ЮФО стали есть меньше говядины и больше мяса птицы

Общество 20.03.2023 13:18
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20.03.2023 13:18
82% жителей Южного федерального округа постоянно едят мясо. 50% не готовы отказаться от него ни при каких условиях. В целом южане любят мясо больше, чем рыбу. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) к Международному дню без мяса 20 марта.
36% жителей юга едят мясо каждый день. Еще 46% также употребляют мясо постоянно, несколько раз в неделю. Не чаще, чем раз в неделю употребляют мясные продукты 14% опрошенных. 2% делают это не чаще, чем раз в месяц. И 2% вообще не едят мясо.
Потребление говядины за последний год не изменилось у 56%. У 4% оно увеличилось, у 40% уменьшилось.
У 65% опрошенных за год не изменилось потребление свинины. 7% стали есть ее больше, а 28% меньше.
61% потребляют столько же мяса птицы, сколько год назад. 12% стали потреблять его меньше, а 27% больше.
Таким образом за год жители округа стали потреблять больше мяса птицы и меньше говядины и свинины. Среди причин, по которым произошли эти изменения (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) чаще всего называются изменение цен на конкретные виды мяса (54%), изменение вкусов (13%), решение перейти на более здоровое питание (12%). При этом 5% отметили изменение мясного ассортимента в магазинах.
50% не откажутся от употребления мяса ни при каких условиях. При этом 40% готовы перестать есть мясо по рекомендациям врачей. 1% готовы перестать есть мясо из-за любви или с дружбы с человеком, который его не ест.
44% респондентов любят мясо больше, чем рыбу. Еще 43% любят мясо и рыбу одинаково. 12% отдают предпочтение рыбе. Одинаково не любят мясо и рыбу 1% опрошенных.
*Опрос проведен банком «Открытие» 8-15 марта по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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