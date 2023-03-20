На проспекте Университетский в Волгограде на две ночи закроют тоннель для уборки









В Волгограде временно закроют движение в тоннельной части двухуровневой развязки на проспекте Университетский и улицы Владимира Петровского. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города-героя, так как работы потребуют перекрытия движения на обслуживаемом участке, очистка будет проводиться в ночное время. Для проезда по-прежнему останется доступной наземная часть транспортной развязки.





Так, с 20.00 25 марта по 06.00 26 марта муниципальное предприятие проведет работы по очистке от песчано-грунтовых наносов в тоннеле по направлению движения в Ворошиловский район, на следующую ночь – в тоннеле по направлению движения в Кировский район.



