«Утром ее взорвали»: в Волгоградской области на видео попали руины недостроенной больницы

В Волгоградской области сегодня утром, 19 марта, подорвали недостроенную больницу в 5-м микрорайоне Камышина. Как сообщает ИА «Высота 102», один из местных жителей записал видео с руин недостроя.

— Находимся мы на остатках больнички на Партизанской. Сегодня утром остатки ее взорвали. Осталось несколько свай несущих и пару стеночек. История с этой больницей ушла в прошлое. Стояла она больше 30 лет, — рассказвает мужской голос за кадром.

Автор видео сообщает, что больницу стали возводить в 80-х годах, но с развалом СССР стройку заморозили. Здание в овраге Кирпичном высотой в девять этажей и несколько малоэтажных вспомогательных корпусов более 30 лет простояли в незавершенном состоянии. В прошлом году было принято решено полностью разобрать больничный комплекс.

По словам местных жителей, около 10 лет назад в здании недостроенного объекта произошло ЧП — на двоих подростков рухнула бетонная плита. Сама заброшенная стройка как магнитом притягивала школьников, ищущих острых ощущений, маргиналов и бомжей.

Видео: Жесть. Камышин / vk.com

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