Подрыв трубы цеха бывшего «Химпрома» в Волгограде сняли с высоты

Общество 11.03.2023 18:19
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11.03.2023 18:19
Появились новые кадры подрыва трубы цеха №40 бывшего «Химпрома». Читатели ИА «Высота 102» поделились с редакцией видео, снятого с высоты птичьего полета, где огромная труба высотой почти в 80 метров медленно падает и, достигая земли, поднимает черные клубы дыма и пыли.
Напомним, труба легендарного цеха №40 взлетела на воздух сегодня, 11 марта. Сооружение возвели еще в 1961 году, когда здесь построили цех по производству карбида кальция. Кировчане шутили, что в районе трудно было найти семьи, в которых хотя бы один человек не работал в цехе №40.
Видео читателей ИА "Высота 102"
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