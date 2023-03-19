Общество

Курвиметра на них нет. В Волгограде полиция заглянула в ямы на «музыкальной» улице

Общество 19.03.2023 13:43
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19.03.2023 13:43


В Волгограде с первым теплом на дороги вышли люди в форме. Полицейские проверили состояние автомобильных дорог в Красноармейском и Дзержинском районах Волгограда. В дело пошли курвиметры и измерители колейности. Но даже невооруженным глазом было заметно, что в некоторых ямах можно в буквальном смысле утонуть. 



— Несмотря на то, что в последнее время много дорог в городе отремонтировано и находится в удовлетворительном  состоянии, есть и участки, на которых дефекты дорожного покрытия, в том числе многочисленные, представляют угрозу для безопасности дорожного движения, — пояснил ИА «Высота 102» начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по Волгограду, майор полиции Сергей Утученков.  

Особенно водителей и полицейских поразила яма глубиной около 20 сантиметров на выезде с улицы Ангарской на Третью продольную магистраль. Сотрудники отделения дорожного надзора ГАИ отмечают, что подобная деформация за один день образоваться не может. 



На «музыкальной» улице Моцарта в Красноармейском районе также зафиксированы многочисленные дефекты асфальтового покрытия. 

— По данному участку дороги в администрацию Волгограда неоднократно направлялась информация о состоянии покрытия, — добавляет Сергей Утученков. — Как мы видим для передвижения автотранспорта осталась практически одна полоса шириной около пяти метров, что вынуждает водителей выезжать на полосу встречного движения и передвигаться по обочинам.    

Полицейский отмечает, что на этом участке достаточно высокий трафик, в том числе и грузового транспорта, что требует выполнения ремонта в кратчайшие сроки. 

Сами водители отмечают, что в целом каких-либо изменений на данном участке они не видели достаточно давно. 

— По-моему здесь так все время, — утверждает один из автолюбителей, представившийся Сергеем. — Может здесь что-то делали лет пять назад, но это не точно.  


В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что по результатам проверки будут приняты меры реагирования в рамках полномочий и в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что в 2023 году в Волгограде уже произошло 126 ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, в которых семь человек погибли и 174 получили ранения.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Полуметровый провал образовался на Второй Продольной в Волгограде

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