Общество

В ЦКЗ Волгограда прозвучит забытая миром симфония польского композитора

Общество 18.03.2023 14:34
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18.03.2023 14:34



Симфония №2 польского композитора Кароля Шимановского впервые прозвучит в исполнении Волгоградского академического симфонического оркестра. Как сообщили в Волгоградской филармонии, премьера состоится 19 марта в ЦКЗ Волгограда.
- С начала прошлого века эта музыка практически не исполнялась в мире. Уникальную партитуру озвучит Волгоградский академический симфонический оркестр под управлением приглашенного дирижера Воронежской филармонии Игоря Вербицкого. Концерт участвует в проекте «Пушкинская карта», - рассказали в филармонии.                      
Начнется концерт с танцевальной сюиты из оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя», известной под названием «Иван Сусанин». Прозвучат четыре танца, из которых все, кроме вальса, польские: полонез, краковяк и мазурка.    
Вторая часть программы будет посвящена практически неизвестной сегодня симфонии №2 польского композитора Шимановского, которую он написал в начале прошлого века, когда ему было 27 лет. Однако это произведение почти перестали исполнять. В филармонии рассказали, что партитура Второй симфонии случайно попала в руки маэстро Игоря Вербицкого. 
- Необыкновенно красивая, восторженная,  полная страсти и юношеской энергии, эта  музыка забыта незаслуженно, - считает дирижер. – Я очень рад представить волгоградцам одно из самых любимых мною произведений польского романтика, музыкальное наследие которого только в последние годы стало переживать заметный ренессанс.   
Игорь Вербицкий -  заслуженный деятель искусств Воронежской области, обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Волгоградским оркестром он будет дирижировать в третий раз. Отмечается, что в разные годы Вербицкий осуществил ряд мировых и российских премьер.


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