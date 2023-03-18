Общество 18.03.2023 14:34
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18.03.2023 14:34
Симфония №2 польского композитора Кароля Шимановского впервые прозвучит в исполнении Волгоградского академического симфонического оркестра. Как сообщили в Волгоградской филармонии, премьера состоится 19 марта в ЦКЗ Волгограда.
- С начала прошлого века эта музыка практически не исполнялась в мире. Уникальную партитуру озвучит Волгоградский академический симфонический оркестр под управлением приглашенного дирижера Воронежской филармонии Игоря Вербицкого. Концерт участвует в проекте «Пушкинская карта», - рассказали в филармонии.
Начнется концерт с танцевальной сюиты из оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя», известной под названием «Иван Сусанин». Прозвучат четыре танца, из которых все, кроме вальса, польские: полонез, краковяк и мазурка.
Вторая часть программы будет посвящена практически неизвестной сегодня симфонии №2 польского композитора Шимановского, которую он написал в начале прошлого века, когда ему было 27 лет. Однако это произведение почти перестали исполнять. В филармонии рассказали, что партитура Второй симфонии случайно попала в руки маэстро Игоря Вербицкого.
- Необыкновенно красивая, восторженная, полная страсти и юношеской энергии, эта музыка забыта незаслуженно, - считает дирижер. – Я очень рад представить волгоградцам одно из самых любимых мною произведений польского романтика, музыкальное наследие которого только в последние годы стало переживать заметный ренессанс.
Игорь Вербицкий - заслуженный деятель искусств Воронежской области, обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Волгоградским оркестром он будет дирижировать в третий раз. Отмечается, что в разные годы Вербицкий осуществил ряд мировых и российских премьер.
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