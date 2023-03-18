Разбор полетов: волгоградцы за год написали 12 тысяч жалоб в госжилинспекцию









Жители Волгограда и области в прошлом году пожаловались на коммунальные проблемы 12 641 раз – именно столько обращений от граждан и юридических лиц поступило в госжилинспекцию региона в 2022 году. Как сообщили в инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, несмотря на такое количество обращений, их число снизилось на 13,8%, так как годом ранее было зарегистрировано 14 655 жалоб.

В основном жителей региона волнуют вопросы технического состояния и эксплуатации жилищного фонда – 34,6% от всех обращений и вопросы соблюдения управляющими компаниями порядка начисления платы за ЖКУ – 20,3%.

Детальный анализ показывает, что чаще всего волгоградцы жаловались на плохое техническое состояние лестничных клеток, протекающие крыши, грязь и отсутствие благоустройства на придомовых территориях, неудовлетворительное техническое состояние наружных стен домов, балконов и лоджий, входных групп и отмостков. Поступали жалобы и на ужасное состояние подвалов, плохую вентиляцию, нарушения в работе лифтов, забитые мусоропроводы и многое другое.

Вопросы оказания коммунальных услуг ненадлежащего качества от общего числа обращений находятся на третьем месте. Среди них больше всего было жалоб на оказание услуг по вывозу ТКО и отоплению.

В сфере управления жилыми домами жители региона обращались с жалобами на правомерность выбора способа управления многоквартирными домами.

Сравнительный анализ за 2021 и 2022 год показал, что число жалоб на оказание коммунальных услуг ненадлежащего качества в регионе практически не изменилось и осталось на прежнем уровне. В 2022 году таких обращений было 16,7% от общего числа, а годом ранее – 16,8%. Примерное одинаковое количество претензий поступало и по вопросам проведения капитального ремонта в домах.

Между тем, как посчитали в жилинспекции, число обращений по вопросам содержания и эксплуатации жилищного фонда выросло с 30,3% в 2021 году до 34,6% в 2022 году. Выросло число жалоб по вопросам течи кровли с 5% до 6,8% соответственно, технического состояния конструктивных элементов с 2% до 3,5% и технического состояния подвалов с 1,7% до 2,7%.

Меньше стали жаловаться на УК, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций в плане порядка начисления платы за жилищно-коммунальные услуги с 25,4% в 2021 году до 20,3% в отчетном периоде. Снизилось число обращений по вопросам аварийного состояния жилищного фонда с 3,1% до 2,2%.

Больше всего в 2022 году обращений в госжилинспекцию поступило из Волгограда - 62,7%. Из районов Волгоградской области по количеству обращений лидировали Котовский, Городищенский и Среднеахтубинский районы.

- Как показывает практика обращений в инспекцию, граждане сталкиваются с невозможностью, а часто и нежеланием управляющих организаций оперативно решать проблемы на местах, - сообщили в ведомстве. - Доказательством этого является тот факт, что 68% обращений, поступивших в адрес инспекции с просьбами разобраться о наболевших вопросах в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, направлены лично жителями Волгоградской области и адресованы лично руководителю инспекции.



