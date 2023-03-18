Первый общегородской субботник в Волгограде пройдет 8 апреля





В Волгограде 20 марта стартует месячник по благоустройству, а уже 8 апреля пройдет первый в этом году общегородской субботник.

Как сообщили в мэрии, принять участие в нем могут трудовые коллективы и все волгоградцы, кто пожелает своими руками сделать город чище.

Районные коммунальные службы уже приступили к наведению порядка в парках и пешеходных зонах. За чистоту во дворах многоквартирных домов отвечают УК и ТСЖ.

- В рамках месячника по благоустройству агрономы высадят более 2500 деревьев и кустарников, продолжится работа по ликвидации несанкционированных свалок - планируется вывезти свыше 820 тонн отходов. Будет произведен ремонт старых скамеек и урн, а также восстановление и покраска цоколей зданий, - заявили в мэрии.



