Первый общегородской субботник в Волгограде пройдет 8 апреля

Общество 18.03.2023 11:50
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18.03.2023 11:50
В Волгограде 20 марта стартует месячник по благоустройству, а уже 8 апреля пройдет первый в этом году общегородской субботник.
Как сообщили в мэрии, принять участие в нем могут трудовые коллективы и все волгоградцы, кто пожелает своими руками сделать город чище.
Районные коммунальные службы уже приступили к наведению порядка в парках и пешеходных зонах. За чистоту во дворах многоквартирных домов отвечают УК и ТСЖ.
- В рамках месячника по благоустройству агрономы высадят более 2500 деревьев и кустарников, продолжится работа по ликвидации несанкционированных свалок - планируется вывезти свыше 820 тонн отходов. Будет произведен ремонт старых скамеек и урн, а также восстановление и покраска цоколей зданий, - заявили в мэрии.
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