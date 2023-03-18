В Волгограде вручили мандаты новому составу наблюдателей за тюрьмами









Новый состав Волгоградской общественной наблюдательной комиссии, члены которой осуществляют контроль над обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, получили мандаты.

Как сообщили в УФСИН России по Волгоградской области, в эту комиссию вошли 12 представителей различных общественных организаций региона. По результатам первого заседания председателем ОНК избран Вадим Чередник.













- Начальник УФСИН России по Волгоградской области Александр Просвернин поблагодарил прежний состав ОНК за конструктивное взаимодействие, вручил благодарности за активное участие в решении задач, стоящих перед учреждениями УИС, а также пожелал новому составу плодотворной работы на благо общества и выразил готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству, - рассказали в УФСИН региона.

Шестой созыв общественной наблюдательной комиссии приступил к работе.

Фото: УФСИН России по Волгоградской области



