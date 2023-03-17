



В городе Волжском Волгоградской области студенты Национального исследовательского Университета «МЭИ» встретились с сотрудниками Нижне-Волжского управления Ростехнадзор. Учащимся факультета «Электроэнергетики и электротехники» рассказали о работе в ведомстве и перспективах.

– Ребятам рассказали об особенностях контрольно-надзорной деятельности в электроэнергетической отрасли, целью которой является определение соответствия организаций и их деятельности установленным законодательством нормативным требованиям. Особое внимание уделили вопросам прохождения практики и дальнейшим карьерным возможностям, – рассказали по итогам мероприятия в управлении. – Также, учащиеся узнали о развитии системы подготовки квалифицированных специалистов на втором уровне высшего образования в рамках взаимодействия Ростехнадзора с Национальным исследовательским университетом «МЭИ», на базе которого открыта магистерская программа на бюджетной основе «Контрольно-надзорная деятельность в энергетике» по направлению «Электроэнергетика и электротехника».





Сообщается, что с ребятами общались начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области Анна Носик и главный государственный инспектор отдела Анна Чеботарева.

– Надеемся, что участие в таких встречах станет для подспорьем для студентов в выборе профессиональной деятельности и источником получения новых знаний о работе Ростехнадзора, – сказала по итогам встречи Анна Носик. – Управление всегда открыто для начинающих специалистов, готовых к новым знаниям, развитию и получению практического опыта.





Добавим, что за три прошедших года после защиты дипломных работ в Нижне-Волжское управление Ростехнадзора трудоустроились 9 выпускников вузов Астраханской и Волгоградской областей, а также Республики Калмыкия.