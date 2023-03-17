Волгоградские дети отправят в зону СВО обереги для военнослужащих

Волгоградские школьники принимают участие во всероссийской акции «Талисман добра». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на МТВ, первая посылка с изготовленными детьми оберегами в ближайшее время отправится в зону СВО. Талисманы бойцам на передовую доставит житель Волгограда, призванный в рамках частичной мобилизации и прибывший в отпуск в родной город.

Активными участниками акции стали ученики школы №51 им. Героя Советского Союза А.М. Числова Тракторозаводского района Волгограда. Среди талистманов – изготовленные из фетра сердца, куклы-обереги и другие поделки.

– Делали от всего нашего сердца, с заботой для наших защитников. Я делала браслет от всей своей души, чтобы наши солдаты вспомнили о доме, о местах, в которых они здесь бывали, – рассказала съемочной группе ученица школы №51 Анна Самарская.

Акция «Талисман добра» проходит в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России». В ней принимают участие 46 регионов на данный момент.

Видеосюжет по теме смотрите на сайте Муниципального телевидения Волгограда.