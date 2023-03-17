При поддержке ЕвроХима начата работа над созданием второй очереди парка «Аксайская Дубрава»

Общество 17.03.2023 11:39
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17.03.2023 11:39
К созданию заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2023 году приступили представители предприятия ЕвроХим-ВолгаКалий и администрация Котельниковского городского поселения Волгоградской области.
На конкурсе котельниковцы будут защищать концепцию второй очереди парка «Аксайская Дубрава», которая разрабатывается при финансовом участии компании ЕвроХим. В случае победы в конкурсе город получит федеральные средства на второй этап строительства общественного пространства, которое обещает стать одним из самых современных и благоустроенных парков Волгоградской области.
Детальный план работы участники проекта обсудили на выездном совещании в Котельниково. Сотрудники администрации, градообразующего предприятия и разработчики концепции выехали на территорию будущего парка и осмотрели место строительства второй очереди.
Сбор и анализ информации о предпочтениях местных жителей муниципалитет и представители предприятия-подрядчика провели на собрании с целевой аудиторией. На этой встрече группа архитекторов презентовала выбранную территорию.
Котельниковцы ознакомились с генпланом, еще раз изучили визуализацию первой очереди «Аксайской Дубравы» и ее концепцию, рассказали разработчикам о своих предпочтениях и пожеланиях при проектировании второй очереди.
В дальнейшем вся этаинформация будет учтена при более детальном формировании концепции второй очереди парка.
Строительство первой очереди парка начнётся в Котельниково уже в апреле. На создание нового городского общественного пространства направлены 85 миллионов рублей из федерального бюджета, полученные благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2022 году.
Софинансирование со стороны ЕвроХим-ВолгаКалия составило 11,5 миллионов рублей. При финансовом участии предприятиябыла проведена топосъемка, создана проектно-сметная документация и сформирована заявка на участие в конкурсе, принесшая победу.
Улучшение городской среды котельниковцы осуществляют в рамках большого проекта развития территории «Котельниково – земля героев», который реализуется для модернизации всех сфер жизни города на основе культурных, этнографических и исторических особенностей Котельниковского района.
Содействие в реализации этого и других социально важных проектов в Котельниково ЕвроХим-ВолгаКалий оказывает в рамках реализации корпоративной политики ЕвроХима, основанной на принципах экологии, социальной ответственности и высокого качества управления.
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