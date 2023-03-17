На полигоне Прудбой Волгоградской области снайперы поразили цели на расстоянии 1,5 км

Общество 17.03.2023 09:05
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17.03.2023 09:05
Военнослужащие снайперских рот мотострелкового соединения Южного военного округа применили нестандартные способы поражения цели в ходе тренировки на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, снайперы совершенствовали навыки корректировки огня при использовании приборов наблюдения, методики прицеливания, определения расстояния до цели и ее поражения с первого выстрела на дистанциях от 100 до полутора тысяч метров.
Огонь велся по легкобронированной технике, средствам связи и командным пунктам условного противника.
Военнослужащие отработали также метод залпового огня, суть которого заключается в максимальной синхронности выстрелов в целях дезориентации противника. При этом стрельба велась по нескольким целям.
Фото сайта ЮВО
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