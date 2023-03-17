На полигоне Прудбой Волгоградской области снайперы поразили цели на расстоянии 1,5 км









Военнослужащие снайперских рот мотострелкового соединения Южного военного округа применили нестандартные способы поражения цели в ходе тренировки на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, с найперы совершенствовали навыки корректировки огня при использовании приборов наблюдения, методики прицеливания, определения расстояния до цели и ее поражения с первого выстрела на дистанциях от 100 до полутора тысяч метров.





Огонь велся по легкобронированной технике, средствам связи и командным пунктам условного противника.





Военнослужащие отработали также метод залпового огня, суть которого заключается в максимальной синхронности выстрелов в целях дезориентации противника. При этом стрельба велась по нескольким целям.





Фото сайта ЮВО