В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда 16 марта подрядная компания завершает монтаж свадебной карусели. Как сообщает ИА «Высота 102», открытие аттракциона состоится уже в ближайшую субботу, 18 марта. Рабочим осталось навести порядок на прилегающей территории и провести тестовые запуски.

– Сегодня в ЦПКиО завершаются финишные работы, – сообщил информагентству директор парка Андрей Еркин. – Устанавливаются последние образы, проводятся наладка архитектурной подсветки, устройство пешеходных дорожек и ограждений, уборка территории.

Тестовый запуск аттракциона будет проводиться в пятницу, 17 марта. Не исключено, что некоторым посетителя парка удается в этот день первыми прокатиться на карусели. По информации Андрея Еркина, стоимость билета на аттракцион составить 200 рублей с человека.

– Допускаться на аттракцион будут все желающие, – уточнил он. – Единственное ограничение для посетителей – это вес. Львы, слоны и олени способны выдержать не более 120 килограммов.