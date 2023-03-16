Общество

Памятник Маршалу Жукову переселили с улицы в здание музея-панорамы «Сталинградская битва»

Общество 16.03.2023 11:11
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16.03.2023 11:11


В Волгограде памятник четырежды Герою Советского Союза маршалу Георгию Константиновичу Жукову в ближайшее время займет место в экспозиции на территории музея-панорамы «Сталинградская битва». Как стало известно ИА «Высота 102», по согласованию со всеми заинтересованным сторонами такое решение было принято руководством музея. Поддержал инициативу и сын автора монумента Владимир Фетисов. 

Напомним, ранее бюст Маршала Жукова был установлен на прилегающей к музею-панораме территории. В настоящее время он находится в здании и готовится специалистами к установке. 

Когда создавали этот памятник, его изначально планировали поставить внутри музея-панорамы, – поделился подробностями Владимир Фетисов с ИА «Высота 102». – Знаете, все-таки мрамор – это материал не для улицы. Но получилось, так что временно разместили все-таки снаружи. Какими мотивами в то время руководствовались, мне неизвестно. Но сейчас памятник находится внутри музея на хранении.

По словам сына Виктора Георгиевича Фетисова, с идеей о переносе памятника на новое место к нему обратился руководитель учреждения Алексей Дементьев.

Перед февралем мне позвонил Дементьев. Мы обсудили все вопросы. Я пришел в музей, мы поговорили и решили переставить. Стали выбирать место, куда можно перенести скульптуру. Поднимались и на второй этаж, но все же утвердились в одном – установить памятник в фойе при входе в экспозицию, — рассказывает Фетисов. – На наш взгляд — это лучшее место. Здесь оформят тематический угол, посвященный Жукову, и установят скульптуру. Обещали в этом году поставить. Там много же бумажной работы, разрешений, это все же не просто так, захотели – сдвинули, перенесли. Предприятие государственное, нужно план согласовать, утвердить. Да и сама скульптура весит около 200-300 килограммов. Необходимо заказывать постамент. Чтобы все было безопасно, ни на кого не упало, там же люди ходят, экскурсий много.  


Высказался Владимир Фетисов и по поводу открытия накануне 2 февраля на площадке перед музеем-панорамой «Сталинградская битва» бюстов Сталина, Жукова и Василевского.

Раньше Жуков там один стоял. А надо бы всех, – считает Владимир Фетисов. 

В свою очередь в музее-панораме «Сталинградская битва» подтвердили, что мраморный памятник Жукову находится сейчас внутри здания.  

В преддверии юбилея Сталинградской Победы, 1 февраля 2023 года, на площади перед зданием музея-панорамы состоялась торжественная церемония открытия бюстов знаменитых советских военных и государственных деятелей – Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского работы волгоградского скульптора Сергея Щербакова, – пояснили в пресс-службе музея. – Бюст Маршалу Советского Союза Георгию Жукову, находившийся на этом месте ранее, и установленный в 1996 году, был демонтирован и в настоящий момент находится на ответственном хранении в фондах Музея-заповедника «Сталинградская битва». В этом году он займет место в экспозиции музея-панорамы.

В музее-панораме уточнили, что вопрос о переносе бюста полководцу назрел давно. 

Еще при открытии автор – известный волгоградский скульптор Виктор Фетисов указывал на необходимость установки скульптуры внутри музея в целях лучшей сохранности и защиты от влияния окружающей среды. Собственником композиции является сын скульптора, выразивший согласие с переносом бюста в музейные залы. Документы по демонтажу скульптуры были оформлены и согласованы в органах охраны, – добавили в культурном учреждении. 

Фото: архив ИА «Высота 102»

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